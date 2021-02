Davide Ballerini wint opnieuw in Tour de La Provence

Davide Ballerini heeft de tweede etappe van de Tour de La Provence achter zijn naam gezet. Op de oplopende aankomst in Manosque bleef de Italiaan zijn landgenoot Giulio Ciccone voor in de eindsprint. Ballerini, die ook al de openingsrit won, behield tevens de leiderstrui.

De openingsetappe van de Tour de La Provence had donderdag het nodige stof doen opwaaien. Meerdere renners klaagden naderhand over gevaarlijke wegafscheidingen in de laatste kilometer. Wonderlijk genoeg manoeuvreerde het peloton zich er zonder ongelukken omheen en was Davide Ballerini uiteindelijk Arnaud Démare te snel af in de eindsprint. Op de tweede dag werd over 174,6 kilometer van Cassis naar Manosque gekoerst. In de laatste veertig kilometer, op de lokale ronde rond de aankomstplaats, kregen het peloton de Col de la Mort d’Imbert en de Col Montfuron voor de wielen geschoven. De streep lag na een klimmetje.

Kopgroep met vijf man rijdt weg

Vijf renners mochten al vroeg wegrijden. Neoprof Filippo Conca (Lotto Soudal) sloeg de handen ineen met Jérôme Cousin (Total Direct Energie), Eduard-Michael Grosu (Delko), Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Baptiste Bleier (St Michel-Auber93). Grosu was op de 68e plaats, op tien seconden van leider Ballerini, de best geklasseerde renner van het stel. Op de Col Grand Caunet, na 15,9 kilometer de eerste klim van de dag, had de kopgroep al meer dan twee minuten te pakken. Daarachter bepaalden de ploeggenoten van Ballerini bij Deceuninck-Quick-Step het tempo in het peloton.

De renners hadden met heel ander weer te maken dan op de openingsdag, die onder overwegend zonnige omstandigheden werd afgewerkt. Nu werd de rit vooral in de regen verreden, waardoor het in de bochten en de vele afdalingen opletten was. Het verschil met de kopgroep werd op de geaccidenteerde wegen lange tijd rond de drie minuten gehouden. Bij de eerste passage van de streep op veertig kilometer van de streep bedroeg de voorsprong van de kopgroep nog altijd 2:20 minuten. De doorkomst door Manosque werd door Conca aangegrepen om weg te rijden bij de andere vier vluchters en de Italiaan pakte een gaatje.

Vlak voor de passage van het peloton van de streep schoven meerdere renners op het natte asfalt onderuit. Onder anderen de Deense wegkampioen Kasper Asgreen en Fabio Aru gingen tegen de grond. Door die val werd het tempo van het pak wat afgeremd. Aan de voorkant van de koers liep Conca met zevenmijlslaarzen weg bij zijn voormalige vluchtkompanen en rondde als eerste de top van de Col de la Mort d’Imbert, met nog 34,1 kilometer te gaan de tweede klim van de dag. Dat de Italiaan een veelbelovende renner is, bleek al wel: in de afgelopen twee jaar was hij steeds de nummer vijf van de Giro d’Italia voor beloften.

Peloton maakt zich op voor de finale

Op 25 kilometer van de streep was Conca nog de enige renner die vooruit reed. Het peloton met Deceuninck-Quick-Step voorop was toen al tot op een kleine anderhalve minuut genaderd en in aanloop naar de laatste gecategoriseerde klim, de Col Montfuron, kwam het pak steeds dichterbij. De Italiaan bereikte nog wel als eerste de top, maar in de afdaling was ook zijn ontsnapping toch echt voorbij. De blauwe brigade van klassementsleider Ballerini, onder aanvoering van Zdeněk Štybar, leidde de meute over de natte afdaling terug richting Manosque. Met nog tien kilometer te gaan, verkeek de ploeg zich echter op een rotonde.

Florian Vermeersch van Lotto Soudal en Movistar-renner Matteo Jorgenson profiteerden van de verwarring en vielen aan. Het piepjonge duo, beide renners moeten nog 22 jaar worden, sloegen in de regen een mooi gaatje, terwijl het peloton zich herpakte. Jorgenson legde zijn armen in de tijdrithouding (per 1 april verboden), maar kon niet voorkomen dat hij samen met Vermeersch op vier kilometer van de streep werd bijgehaald. Dan was het aftellen naar de ontknoping van deze etappe, die eindigde op een oplopende finish. Onder meer Astana en Bahrain Victorious trokken het peloton op een lint.

Astana met vier man op kop leidde het peloton naar de aankomst, die op het lijf van de punchers en de renners met inhoud was geschreven. Op 1,2 kilometer van de streep werd de koers echter opgeschrikt door een valpartij van Aleksandr Vlasov en wereldkampioen Julian Alaphilippe, die daarmee waren uitgeschakeld in de strijd om de etappezege. Uiteindelijk ging Davide Ballerini in zijn kleurrijke leiderstrui als eerste de sprint aan. Ondanks dat Giulio Ciccone nog sterk kwam opzetten, hield de Italiaan van Deceuninck-Quick-Step stand en stelde hij zijn tweede dagsucces op rij veilig. Ciccone werd tweede, Alex Aranburu derde.