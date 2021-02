Meerdere renners niet te spreken over parcours Tour de La Provence

Veiligheid is de laatste maanden een hot item in het wielrennen. Meerdere renners hebben zich vandaag kritisch uitgelaten over de finale van de openingsetappe van de Tour de La Provence. Carlos Barbero klaagt op Twitter over twee ongemarkeerde verkeerseilanden in de laatste kilometer.

“We moeten ons nog steeds zorgen maken over wat er echt toe doet”, zo schrijft de rappe Spanjaard van Qhubeka ASSOS op Twitter. “Twee ongemarkeerde eilanden in de laatste kilometer. Het is al slecht als deze dingen op 100 kilometer van de finish liggen, maar het is echt een valstrik in de laatste kilometer, als we met een enorm hoge hartslag koersen.”

Carlos Verona, uitkomend voor Movistar, treedt zijn collega bij op Twitter. “De UCI en rennersvakbond CPA zien meer gevaar in het aannemen van een bepaalde daalpositie of als een peloton uit 200 renners bestaat, maar dit maakt onze sport pas écht gevaarlijk!” Ook Andrey Amador heeft een duidelijke mening. “Ik ben het hier 10000000% mee eens.”

De UCI kondigde onlangs nieuwe maatregelen aan om de veiligheid van renners te verbeteren. Zo zullen er veiligheidsmanagers worden aangesteld en komen er speciale voorwaarden voor hekken die in de finale van een wedstrijd worden geplaatst, maar de UCI zal ook strenger optreden als renners zich gevaarlijk gedragen in een peloton.

Igual deberíamos empezar a preocuparnos por lo que de verdad importa .

DOS isletas sin señalizar en el último kilómetro🤦🏼‍♂️.

Mal que nos encontremos estas cosas a 100 kms de meta pero en el último km con las pulsaciones a tope es una trampa que se salda con caída segura💥 . pic.twitter.com/4coAQkjhOH — Carlos Barbero (@BarberoCbc) February 11, 2021

La @UCI_cycling y la @cpacycling ven más peligroso que bajemos en según que posiciones o que seamos un pelotón de 200 corredores… cuando lo que realmente hace peligroso nuestro deporte es ESTO!!👇🏼 https://t.co/sFCno8V8cx — Carlos Verona (@Carlos_Verona) February 11, 2021

Lees hier de regelwijzigingen die de UCI vanaf 1 april 2021 doorvoert.