Finale Nokere Koersen voor vrouwen voor het eerst live op tv

De vrouwenwedstrijd van Nokere Koerse ondergaat in 2022 een flinke upgrade. Voor het eerst zal de finale van de Vlaamse eendagswedstrijd, die in 2019 voor het eerst verreden werd, live uitgezonden worden op tv.

De organisatie laat bij monde van voorzitter Robrecht Bothuyne weten dat Sporza, RTBF en Eurosport de vrouwenkoers live in beeld zullen brengen. “De finale van de wedstrijd, de podiumceremonie en de interviews na de wedstrijd. We zijn blij en trots met deze nieuwe stap vooruit. Een bijkomende investering om het vrouwenwielrennen een groter platform te geven. Goed voor de rensters, voor de ploegen en hun sponsors”, aldus Bothuyne.

In 2022 gaat Nokere Koerse door op woensdag 16 maart. Welke ploegen aan de start staan, is nog niet bekend. Wel liet koersdirecteur Gil Steyvers weten dat dertien van de veertien WWT-ploegen zich hebben aangemeld. De enige ploeg die dat nog niet heeft gedaan, is SD Worx. “De ploeg van uittredend winnares Amy Pieters en Lotte Kopecky. Tot onze verbazing eerlijk gezegd”, aldus Steyvers.

Prijzengeld

Eind november presenteerde Nokere Koerse ook al het plan om de prijzenpot voor de mannen- en de vrouwenwedstrijd volledig gelijk te trekken. Voor de vrouwen betekent dit meer dan een verdriedubbeling aan prijzengeld. Daarmee is Nokere Koerse meteen ook de eendagswedstrijd met de grootste prijzenpot in het wereldwijde vrouwenwielrennen.

Er ligt daardoor voor de mannen en de vrouwen een prijzenpot klaar van 18.800 euro, plus nog een bergprijs van 1.500 euro die onderweg te verdienen is. Bovendien wil de organisatie van Nokere Koerse doorgroeien richting de Women’s World Tour. Momenteel is het nog een koers in de UCI ProSeries.