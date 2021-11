Nokere Koerse trekt prijzengeld gelijk voor mannen en vrouwen, hoopt op WWT-status

De organisatie van Danilith Nokere Koerse heeft besloten om het prijzengeld voor mannen en vrouwen gelijk te trekken. Voor de vrouwen betekent dit meer dan een verdriedubbeling aan prijzengeld. Daarmee is Nokere Koerse meteen ook de ééndagswedstrijd met de grootste prijzenpot in het wereldwijde vrouwenwielrennen.

Voorzitter Robrecht Bothuyne wil een statement maken. “Voor onze mannenwedstrijd legt de UCI een prijzenpot vast van 18.800 euro. Dat is 3,5 keer meer dan bij de vrouwen (5.130 euro). Het vrouwenwielrennen wordt echter steeds belangrijker. De kloof met de mannen als het gaat om prijzengeld moet dan ook verdwijnen. Samen met de gemeente Kruisem, waar aankomstplaats Nokere een deelgemeente van is, verhogen we nu het prijzengeld voor de vrouwen tot het niveau van de mannen.”

“Daarbij komt ook nog eens onze Pur Natur-bergprijs van 1.500 euro, die al enkele jaren gelijk is voor mannen en vrouwen. Zo komen we tot een prijzenpot van in totaal 20.300 euro per wedstrijd”, aldus Bothuyne. “Daarmee wordt Danilith Nokere Koerse de ééndagswedstrijd met het hoogste prijzengeld in het vrouwenwielrennen. We koppelen hier ook onze kandidatuur voor de Women’s WorldTour aan.”

Women’s WorldTour

Gil Steyvers, de koersdirecteur van Nokere Koerse voor vrouwen, vult aan. “Als Women’s ProSeries-wedstrijd betalen we reeds een degelijk startgeld aan de deelnemende ploegen. Het gaat om een veelvoud van wat ploegen krijgen in lager gecategoriseerde wedstrijden en komt ook in de buurt van het startgeld voor de mannenploegen. Nu steken we nog een tandje bij in het dichten van de financiële kloof door de vrouwen evenwaardig te belonen voor hun prestaties.”

“We hopen dat de topploegen en toprensters dit waarderen en op 16 maart ook aan de start in Deinze staan. Op die manier willen we ook onze kandidatuur voor de UCI Women’s WorldTour kracht bijzetten. We zijn ervan overtuigd dat onze wedstrijd daar sportief, qua uitstraling en dus ook financieel een meerwaarde kan zijn. We hopen dus dat de UCI onze kandidatuur voor 2023 zal goedkeuren.”

De eerstvolgende editie van Danilith Nokere Koerse, met start in Deinze en finish op Nokereberg, gaat zowel voor de mannen als vrouwen door op woensdag 16 maart 2022.