Finale NK voor beloften dankzij Metec toch te zien via livestream donderdag 20 augustus 2020 om 10:48

Wielerfans kunnen vrijdagavond de finale van het Nederlands kampioenschap wielrennen voor beloften live zien. RTV Drenthe verzorgt van 18.45 tot en met 20.00 uur een livestream op haar website. De uitzending is mede mogelijk gemaakt door Metec, hoofdsponsor van de Metec-TKH-ploeg.

Aanvankelijk zouden alleen de wegwedstrijden voor vrouwen (zaterdag) en mannen (zondag) live in beeld gebracht worden. Beide koersen worden live uitgezonden op NPO1 en RTV Drenthe. Nadat de organisatie, de regionale tv-zender, wielersponsor Metec en de Provincie Drenthe de koppen bij elkaar gestoken hebben, is ook een online uitzending van het NK voor U23-renners tot stand gekomen.

Zeker gezien de coronamaatregelen, waardoor slechts een beperkt aantal toeschouwers mag komen naar de VAM-berg, wil men de koers in beeld brengen voor de fans. “Wel is het mogelijk dat een beperkt deel van het parcours niet in beeld gebracht kan worden, omdat dit technisch niet mogelijk is. Beide partijen hebben besloten dat dit geen belemmering mag zijn om toch een uitzending te verzorgen”, klinkt het.

Lees hier de voorbeschouwing op het NK wielrennen voor beloften, dat vrijdag om 17.00 uur begint en rond 20.00 uur finisht.