Filippo Zana kan Italiaanse titel niet verdedigen door sleutelbeenbreuk

Pech voor Filippo Zana. De Italiaanse kampioen van Jayco AlUla kan zijn nationale titel komend weekend niet verdedigen, omdat hij tijdens een training ten val is gekomen en zijn sleutelbeen heeft gebroken.

De 24-jarige Zana was in hoogvorm, getuige zijn ritzege in Val di Zoldo tijdens de afgelopen Giro d’Italia en zijn eindzege in de Ronde van Slovenië afgelopen week. Hij was daardoor een van de grote favorieten voor het Italiaans kampioenschap, dat komend weekend in Trentino georganiseerd wordt op een loodzwaar parcours.

Maar die titel gaat Zana dus niet kunnen verdedigen. Tijdens een training heeft hij zijn rechter sleutelbeenbreuk gebroken, waardoor de klimmer vrijdag onder het mes moet. Hoe lang Zana uit de roulatie is, is niet bekend.

MEDICAL UPDATE 🏥

Unfortunately, Filippo Zana will not defend his Italian road race title this weekend following a crash in training.

The Tour of Slovenia winner suffered a dislocated right collarbone fracture and will undergo surgery on Friday.

Get well soon, Pippo! pic.twitter.com/hxiBYV7kLG

— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 21, 2023