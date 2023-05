Filippo Zana wint bergrit Giro in tricolore: “Ik kan het nog niet echt geloven”

Winnen in de Italiaanse tricolore in een bergetappe in de Giro d’Italia: Filippo Zana flikte het in de achttiende etappe naar Val di Zoldo. De nationale kampioen van Jayco AlUla wist Thibaut Pinot te verslaan vanuit de vroege vlucht. “Deze hele Giro is al een droom voor mij”, aldus Zana in het flashinterview.

“Ik moet de ploeg bedanken, want ze hebben mij deze kans gegeven. Het is mijn eerste jaar in de WorldTour en ze hebben mij zo goed mogelijk voorbereid op deze Giro. En vandaag konden we mijn kaart spelen”, zei de Italiaan. “Ik moet de ploeg echt bedanken, al mijn ploegmaats. Ik kan nog niet echt geloven dat dit gebeurd is.”

Zana schoof mee in de vlucht van de dag en bleef op Val di Zoldo over met Thibaut Pinot, die hij uiteindelijk klopte in de sprint. “Zo’n moment ga ik niet vaak meer beleven in mijn carrière”, vertelde Zana. “Ik heb gegokt op een sprint en dat is goed uitgepakt. Ik ben blij dat ik mijn kans heb gegrepen.”

Tot de limiet

Ploegleider Rafael Valls van Jayco AlUla is uiteraard blij met de ritzege van Zana. “Hij is geweldig in vorm en zette vol in op een ritzege. Hij heeft het vandaag perfect gedaan, kreeg de kans om voor de rit te gaan en ging daar vol voor”, aldus de Spaanse oud-wielrenner. “In de finale probeerde hij Pinot te testen, maar die was ook heel goed. We wisten dat Pinot snel is, maar Filippo reed heel slim en won de rit.”

“We wisten dat hij heel gemotiveerd was. Hij rijdt hier in zijn thuis in de kampioenstrui en dat zorgde ervoor dat hij tot zijn limiet kon gaan”, zei Valls.

