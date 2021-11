Filippo Pozzato mag ziekenhuis verlaten na opname vanwege coronavirus

Filippo Pozzato mag donderdag het ziekenhuis van Vicenza verlaten. De 40-jarige oud-wielrenner werd daar acht dagen geleden opgenomen met een ernstige longontsteking als gevolg van het coronavirus. Pozzato lag enkele dagen aan de beademing.

“Ik ben blij. Sinds vanmorgen heb ik geen extra zuurstof meer nodig en daar reageer ik heel goed op”, laat Pozzato weten aan La Gazzetta Dello Sport. “Ik test sinds gisteren negatief op het coronavirus en mijn lichaam reageert goed, nu ik geen beademing meer nodig heb. De artsen vertelden mij dat ze nog nooit zulke grote sportlongen hebben gezien. Als ik straks thuis ben, word ik nog wel gemonitord.”

‘Pippo’ Pozzato liet de afgelopen week meermaals van zich horen vanuit het ziekenhuis. Vlak voordat hij gevaccineerd zou worden, liep hij het coronavirus op en als gevolg daarvan moest hij naar het ziekenhuis. Achteraf noemde hij zich een ‘idioot’ dat hij zich niet eerder had laten vaccineren. “Ik realiseer mij dat we allemaal risico lopen, ook al ben je fit, gezond en redelijk jong. Ik kan alleen maar het advies geven om je te vaccineren. Het is van fundamenteel belang om het ergste te voorkomen”, zei hij.