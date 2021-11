Filippo Pozzato aan beterende hand na opname in ziekenhuis

Filippo Pozzato herstelt momenteel van een coronabesmetting. De Italiaanse oud-wielrenner werd eind oktober positief getest op het coronavirus en belandde vorige week in het ziekenhuis, waar hij ook aan de beademing moest. Inmiddels is hij aan de beterende hand, laat Pozzato weten.

“Het gaat beter. Het ziekenhuispersoneel heeft gezorgd dat ik kan opstaan en ik heb zelfs al gedoucht”, vertelt de 40-jarige Pozzato in een kort bericht aan La Gazzetta dello Sport. Vanuit het ziekenhuis liet ‘Pippo’ weten dat hij van plan was om een coronavaccinatie te halen, maar dat hij vlak voor die afspraak positief testte.

“Waarom was ik niet eerder ingeënt? Omdat ik me altijd sterk heb gevoeld. Ik heb bij mensen gezeten die Covid hadden gehad en mij was nooit iets overkomen. Ik was een sukkel, en ik kreeg ervan langs”, aldus Pozzato afgelopen week. “Ik deed meteen een test en het was Covid. Toen had ik bijna tien dagen 39 graden koorts. Bijna was ik er geweest. Mijn koorts ging daarna weg, maar mijn zuurstofverzadiging daalde. Ik kon zelfs niet rechtstaan, waarna ze mij hierheen brachten.”

‘Idioot’

Achteraf noemde Pozzato zichzelf een ‘idioot’ omdat hij niet eerder een coronavaccinatie had gehaald. “Ik was dan waarschijnlijk niet in het ziekenhuis beland. Mijn moeder is gevaccineerd en kreeg het coronavirus via mij, maar zij had een paar dagen wat verhoging en werd daarna weer beter”, legt hij uit. “Ik heb mij gerealiseerd dat we allemaal risico lopen, ook al ben je fit, gezond en redelijk jong. Ik kan alleen maar het advies geven om je te vaccineren. Het is van fundamenteel belang om het ergste te voorkomen.”