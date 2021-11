Filippo Pozzato opgenomen vanwege coronavirus

Voormalig profrenner Filippo Pozzato is opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. De 40-jarige Italiaan, winnaar van onder andere Milaan-San Remo en twee Touretappes, werd twee weken geleden ziek en bleek het virus onder de leden te hebben.

Pozzato dacht dat hem met zijn sterke lichaam niets zou overkomen, vertelde hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Je hoort mensen zeggen dat het coronavirus niets is, maar dat is niet waar. Ik kon niet opstaan. En nu zit ik aan de zuurstof”, zei de 40-jarige Italiaanse oud-prof van onder andere Mapei-Quickstep, Fassa Bortolo, Liquigas, Katusha en Lampre-Merida, tegen de krant. “Ik heb nog geen zuurstofmasker, maar als het erger wordt doen ze me dat wel om.”

‘Ik was een sukkel’

Onmiddellijk na de organisatie van de Giro del Veneto (13 oktober), de Serenissima gravelrace (15 oktober) en de Veneto Classic (17 oktober) besloot Pozzato zich te laten vaccineren. “De afspraak stond voor 25 oktober. Waarom was ik niet eerder ingeënt? Omdat ik me altijd sterk heb gevoeld. Ik heb bij mensen gezeten die Covid hadden gehad en mij was nooit iets overkomen. Ik was een sukkel, en ik kreeg ervan langs.”

Twee dagen voor zijn prikafspraak werd Pozzato ziek. “De hele dag koorts, 37,5 graden, toen 38 graden. Ik deed meteen een test, het was Covid. Toen had ik bijna tien dagen 39 graden koorts, bijna was ik er geweest. Afgelopen dagen ging mijn koorts weg, maar mijn zuurstofverzadiging daalde. Ik kon zelfs niet rechtstaan en ze brachten me hier. Ik ben altijd gezond geweest, ik heb nooit iets opgelopen, maar de Covid heeft me bewusteloos geslagen.”