Filippo Ganna verpulvert werelduurrecord Daniel Bigham

Filippo Ganna is de nieuwe houder van het werelduurrecord. De Italiaan verbrak zaterdagavond in het Zwitserse Grenchen het voormalige record van Daniel Bigham met groot verschil. Ganna legde in één uur 56,792 kilometer af.

Bingham, die als race engineer verbonden is aan het WorldTeam van INEOS Grenadiers, zette het uurrecord in augustus op 55,548 kilometer. In de eerste fase van zijn rit, reed Ganna trager dan Bingham twee maanden terug deed. Na een kwartier begon de tweevoudig wereldkampioen echter in te lopen op de Brit en na twintig minuten lag hij al voor.

In het restant van het uur liep Ganna alleen maar verder uit op zijn Pinarello Bolide F HR 3D, die grotendeels 3D-geprint is. Na veertig minuten had hij dertig seconden voorsprong, na vijftig minuten een minuut. Het gemiddelde lag op beide momenten ver boven de 56 kilometer per uur. In de laatste tien minuten stortte Ganna niet meer in, waardoor hij met 56,792 kilometer eindigde.

Best Human Effort

Dat is niet alleen hoger dan Daniel Bigham in augustus dit jaar, maar ook hoger dan Chris Boardmans ‘Best Human Effort’. Boardman reed in 1996 56.375 kilometer, maar deed dat op een fiets en met een zogenoemde ‘supermanpositie’ die tegenwoordig niet meer toegestaan is bij een werelduurrecordpoging.