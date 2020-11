Filippo Ganna test bijna drie weken na besmetting negatief op corona

Filippo Ganna lijkt eindelijk verlost van het coronavirus. De mondiale tijdritkampioen deelde gisteravond namelijk op social media het nieuws dat hij negatief testte op het virus.

Ganna verbleef zo’n drie weken geleden met de nationale baanselectie in Montichiari om zich optimaal voor te bereiden op het EK baanwielrennen, maar moest in isolatie na een positieve coronatest. De Europese kampioenschappen moest hij dan ook aan zich voorbij laten gaan.

Nu is er eindelijk goed nieuws voor de Italiaanse hardrijder. “Ik voelde me als een Ferrari die om acht uur ’s ochtends vaststaat in het verkeer van Milaan. Door deze negatieve test kan ik weer rijden op het circuit van Monza. Eindelijk coronavrij”, tweette een blije Ganna gisteravond.

Onlangs deelde Ganna met de buitenwereld wat de besmetting met het coronavirus met hem deed: “Ik had last van mijn botten en klassieke griepsymptomen. Ik had ook een week lang last van reuk- en smaakverlies. Ik heb enkele testjes gedaan met mosterd en alcohol. Ik proef nu weer de smaak van honing, maar dat is bijvoorbeeld niet het geval met koffie. Aan de mensen die het virus onderschatten: maak het zelf eens mee.”

De 24-jarige Ganna is nu al een van de succesvolste baanwielrenners van zijn generatie. Zo werd hij maar liefst viermaal wereldkampioen op de individuele achtervolging. Ganna maakte dit seizoen ook furore op de weg. Zo werd hij in Imola wereldkampioen tijdrijden en won hij in de voorbije Giro d’Italia maar liefst vier etappes, waaronder drie tijdritten.