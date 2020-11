Filippo Ganna test nog altijd positief op corona, twee weken na besmetting

Filippo Ganna testte twee weken geleden positief op het coronavirus, waardoor hij het EK baanwielrennen moest laten schieten. De Italiaanse hardrijder werd vervolgens behoorlijk ziek en test nog altijd positief op het virus. “Ik hoop zo snel mogelijk op een negatieve test”, zo laat hij weten aan Tuttobiciweb.

Ganna verbleef twee weken geleden met de nationale baanselectie in Montichiari om zich optimaal voor te bereiden op het EK baanwielrennen, maar moest in isolatie na een positieve coronatest. Ook zijn landgenoten Liam Bertazzo en Michele Scartezzini raakten besmet met het virus. “Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan mijn ploegmaats.”

Ganna heeft zich teruggetrokken in isolatie, samen met zijn zus, broer en vader, die eveneens zijn besmet met het virus. De renner van INEOS Grenadiers zal zich vrijdag opnieuw laten testen, in de hoop dat de uitslag dit keer wel negatief is. “En dan is het te hopen dat er geen blijvende fysieke schade is. Dat weet je alleen niet zeker.”

Reuk- en smaakverlies

“Ik zal enkele noodzakelijke testen ondergaan, op het moment dat ik weer beter ben. Dan is het ook mogelijk om de trainingen weer op te pakken.” Ganna ontwikkelde na zijn eerste positieve test de nodige symptomen. “Ik had drie dagen last van koorts, om precies te zijn 39 graden, en dat werd ook niet minder na het innemen van paracetamol.”

“Ik had last van mijn botten en klassieke griepsymptomen. Ik had ook een week lang last van reuk- en smaakverlies. Ik heb enkele testjes gedaan met mosterd en alcohol. Ik proef nu weer de smaak van honing, maar dat is bijvoorbeeld niet het geval met koffie. Aan de mensen die het virus onderschatten: maak het zelf eens mee”, aldus Ganna.