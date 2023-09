dinsdag 5 september 2023 om 17:54

Filippo Ganna slaat nu wel toe: “Revanche? Mwoah”

Filippo Ganna heeft nu ook een tijdritzege in de Vuelta a España te pakken. In Valladolid klopte de Italiaan Remco Evenepoel, die hem in de Giro en op het WK nog voorbleef. “Of dit revanche is? Hmm, dat weet ik niet. Ik denk het niet.”

In het flashinterview laat de tijdrijder van INEOS Grenadiers verder weten: “Deze tijdrit was perfect voor mij. Ik had geluk met het weer en de rechte stukken waren goed voor me. Na een tijdrit winnen in de Giro is dit een droom die uitkomt voor mij. Vandaag kan ik zeggen dat het me is gelukt om een tijdrit te winnen in de Vuelta.”

“Ik ben superblij”, eindigt hij tot slot. “Hier ga ik de komende twee weken van genieten. We gaan tegelijk proberen om nog een etappezege te boeken, de afgelopen weken hebben we hard gewerkt voor G maar nu zal er nog wat ruimte ontstaan.”