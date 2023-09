dinsdag 5 september 2023 om 18:11

Vuelta 2023: Ganna klopt Evenepoel in tijdrit, Belg doet wel goede zaken in strijd om eindzege

De individuele tijdrit in de Vuelta a España, met start en finish in Valladolid, is niet gewonnen door Remco Evenepoel, maar door Filippo Ganna. De Italiaanse kampioen was aan de finish zestien tellen sneller dan de wereldkampioen, maar Evenepoel deed wel de beste zaken van de klassementsrenners. Toch zal Jumbo-Visma niet ontevreden terugkijken op de tijdrit.

Het was voor de klassementsrenners vandaag een eerste dag van de waarheid. In de individuele tijdrit van 25,8 kilometer van en naar Valladolid kregen we een nieuwe indicatie van de waardeverhoudingen tussen de favorieten, en zou het klassement weer op de schop gaan. Vandaag was de dag dat we wereldkampioen Remco Evenepoel voor het eerst aan het werk konden zien. De meeste ogen waren gericht op de Belg, maar kon de renner van Soudal Quick-Step als regerend wereldkampioen tegen de klok ook een echte tik uitdelen aan de concurrentie?

Europees tijdritkampioen Bissegger zet eerste richttijd neer

Voor een antwoord op deze vraag, moesten we nog wel even wachten. Evenepoel begon namelijk pas om 16.56 uur aan zijn tijdrit. De eerste starter, Callum Scotson, rolde om 14.01 uur van het startpodium. De Australiër van Jayco AlUla had de eer om als eerste een eindtijd neer te zetten in Valladolid, maar zou verder geen potten breken. Met een tijd van 31:50 eindigde Scotson ver in de achterhoede. Zo werd zijn tijd al zeer snel verbeterd door de Fransman Clément Davy. De voor Groupama-FDJ uitkomende Fransman zette de tijd stil na 30:55 en mocht (voor even) plaatsnemen op de hot seat.

Het was wachten op de eerste échte richttijd, maar dat zou niet lang meer duren. Stefan Bissegger moest namelijk al erg vroeg beginnen aan zijn beproeving tegen de klok, maar de Zwitser was als de regerend Europees kampioen in het tijdrijden zeker een van de favorieten voor de dagoverwinning. De renner van EF Education-EasyPost deed zijn naam als tijdritspecialist eer aan, noteerde twee snelle tussentijden en was met 28:59 duidelijk sneller dan de renners die al waren gefinisht. Maar was het ook snel genoeg om mee te dingen voor de ritzege? Daarvoor moesten we eerst de binnenkomst van Filippo Ganna afwachten.

Ganna zet knaltijd neer, maar is het ook genoeg voor de zege?

Na de passage van Ganna aan het eerste tussenpunt, wist Bissegger al hoe laat het was. De Italiaanse tijdritmachine bleek na 12,5 kilometer al 33 seconden sneller dan zijn Zwitserse concurrent, en de tweevoudig wereldkampioen tegen de klok zou ook niet stilvallen richting de finish. Ganna wist als eerste man onder de 28 minuten (27:40) te duiken, goed voor een gemiddelde van liefst 56 kilometer per uur, en wist zo de lat voor mannen als Evenepoel, Roglic en Vingegaard bijzonder hoog te leggen. De regerende wereldkampioen wist wat hem te doen stond.

Het ging Evenepoel niet alleen om de dagzege, maar ook – of toch vooral – om tijdswinst ten opzichte van zijn grootste concurrenten voor de eindzege. De Belg kende ook een goede start, al moest hij aan het eerste tussenpunt wel langzamer dan Ganna en vooral Primoz Roglic. Met een tijd van 14:25 was hij toch elf seconden trager dan de Italiaan en moest hij ook één seconde prijsgeven op zijn Sloveense rivaal, wat voor Roglic toch een meer dan welkome opsteker was. En de overige klassementsmannen?

Evenepoel komt niet aan tijd van Ganna, Roglic beperkt de schade

Aleksandr Vlasov gaf na 12,5 kilometer dertien seconden toe op Roglic, terwijl Vingegaard toch al vijftien tellen langzamer was dan zijn Sloveense ploeggenoot bij Jumbo-Visma. Verder in de top-10 zagen we Juan Ayuso (+ twintig seconden), Joao Almeida (+24 seconden), Enric Mas (+45 seconden) en Mikel Landa (+53 seconden) kregen een nog grote tik om hun oren. Sepp Kuss reed voor zijn doen (+29 seconden) dan weer een meer dan behoorlijke tijdrit, en had zo nog altijd een mooie voorsprong in het virtuele klassement.

Er kon echter nog veel gebeuren in het tweede gedeelte van de tijdrit, waar de pure tijdrijders nog meer in het voordeel waren, gezien de biljartvlakke en vaak rechte wegen naar Valladolid. Evenepoel liep in het tweede gedeelte wel uit op Roglic, al wist die laatste de schade wel binnen de perken te houden. De drievoudig Vuelta-winnaar gaf aan de finish 36 seconden toe op Ganna en vervolgens was het wachten op Evenepoel. De Belg zou de tijd van Ganna niet verbeteren, die conclusie konden we wel trekken na het tweede tussenpunt, maar wist nog wel een sterke slotfase uit zijn benen te persen.

Evenepoel snelste van de klassementsrenners, Roglic en Kuss de morele winnaars?

Evenepoel hield in de laatste kilometers namelijk gelijke tred met Ganna, verloor aan de finish zestien seconden en pakte zo twintig tellen op Roglic. Toch zal die laatste zich misschien wel de morele winnaar voelen, aangezien hij het verlies met de Belg tot een minimum heeft weten te beperken. Ook Almeida (+34 seconden) en Vlasov (+36 seconden) wisten de schade op Evenepoel binnen de perken te houden. Voor Ayuso, Vingegaard en Mas waren de druiven wel behoorlijk zuur.

Ayuso verloor aan de streep bijna een minuut (+55 seconden) op Evenepoel, Vingegaard gaf zelfs meer dan een minuut (+1:02) prijs op zijn Belgische concurrent. Mas en Landa bleken de grootste verliezers van de dag: de kopman van Movistar verloor anderhalve minuut op Evenepoel, Mas bleek meer dan twee minuten trager in Valladolid. Kuss kende daarentegen een erg goede dag op zijn tijdritfiets. De Amerikaanse verloor 1:13 op Evenepoel, maar gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Kuss nog altijd aan de leiding, Evenepoel nu derde

Over het algemeen klassement gesproken. Kuss is dus nog altijd de trotse eigenaar van de rode trui. Marc Soler staat er ook nog altijd goed voor op de tweede plaats, op 26 seconden van de Amerikaan. Evenepoel is nu derde op 1:09 van Kuss, gevolgd door Roglic (1:26), Lenny Martinez (2:02), Almeida (2:16), Vingegaard (2:22), Ayuso (2:25), Mas (2:50) en Vlasov (3:14).