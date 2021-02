Filippo Ganna: “Om Nibali voor mij te zien rijden, was een enorme stimulans”

Filippo Ganna sleepte in de individuele tijdrit van de UAE Tour alweer zijn derde zege van het jaar binnen. In de proef over dertien kilometer wist de wereldkampioen als enige sneller te rijden dan veertien minuten. Eerder deze maand won hij al twee etappes in de Ster van Bessèges.

Ook al maakte Ganna zijn favorietenrol waar, makkelijk was het niet. “Elke wedstrijd is moeilijk. Je moet telkens met je hoofd erbij zijn, de focus bewaren, goede benen hebben. Maar gelukkig was mijn lichaam er klaar voor vandaag”, vertelde hij na afloop van de tijdrit. “Daardoor kon ik voor de ploeg en mezelf dit geweldige resultaat behalen.”

“Elke tijdrit is voor mij een doel en ik probeer steeds beter te worden. Dit was een erg snelle koers want we reden 55, 56 per uur. Het ging echt hard, maar ik ben blij dat ik hier vandaag kon winnen. Hopelijk kan ik deze lijn naar de volgende wedstrijden doortrekken”, zei de Italiaan, die na de UAE Tour naar zijn vaderland gaat voor Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Nibali

Overigens had Ganna in de individuele tijdrit bijna Vincenzo Nibali te pakken, die een minuut vóór hem was gestart. “Vincenzo is een grote kampioen. Hij heeft al veel gewonnen. Om hem voor mij te zien rijden, was een enorme stimulans om nog harder te gaan. Ik probeerde hem te pakken, maar hij was net iets eerder over de streep.”