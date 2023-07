Filippo Ganna: “Mijn WK-vorm is in Tour de Wallonie zeker verbeterd”

Met het WK wielrennen in Glasgow op komst heeft Filippo Ganna weer van zich doen spreken. De Italiaanse tijdritspecialist wist woensdag Tour de Wallonie winnend af te sluiten nadat hij – surprise surprise – in de tijdrit de macht had gegrepen. “Deze ronde heeft mij zeker geholpen met het verbeteren van mijn vorm”, aldus Ganna na afloop.

“Morgen heb ik eerst een lange reisdag naar huis en dan ga ik vrijdag een dag de windtunnel in de voor de laatste marginal gains“, zegt de coureur van INEOS Grenadiers met een knipoog. “Dat is ook in voorbereiding op de Olympische Spelen al. Daarna ga ik nog drie dagen op de baan trainen, waar ik mijn laatste voorbereidingen doe voor het WK. Ik hoop daar op het beste.”

Voor Ganna zal de focus in Glasgow liggen op het WK baanwielrennen, waar hij waarschijnlijk in actie zal komen op de ploegenachtervolging en de individuele achtervolging (5-6 augustus), en daarna het WK tijdrijden (vrijdag 11 augustus). In 2020 en 2021 wist hij al eens wereldkampioen tijdrijden te worden en ook op de baan grossiert hij in medailles en WK-titels.

De slotrit in de Tour de Wallonie was nog behoorlijk pittig met ruim 3.200 hoogtemeters. “De eerste 80 kilometer ging het echt heel hard, maar daarna reed de ploeg een goed tempo en kon ik wat herstellen. Op het finalecircuit voelde ik mij heel goed en kon ik mijn trui verdedigen, al deed de laatste klim wel wat pijn”, lacht hij.

“Ik ben blij om dit klassement te winnen. Nu kunnen we wat rust pakken, want het waren vijf intense dagen met ook regen. Ik wil de ploeg bedanken voor hun hulp”, aldus Ganna.

