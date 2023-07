Andrea Bagioli wint solo koninginnenrit Tour de Wallonie, eindzege voor Filippo Ganna

Andrea Bagioli heeft woensdag de koninginnenrit van de Tour de Wallonie op zijn naam geschreven. Na een heuvelrit van 215 kilometer bleef de Italiaan van Soudal Quick-Step in Aubel een aanstormend peloton nipt voor, nadat hij op het laatste klimmetje van de dag was weggereden met Stephen Williams (Israel-Premier Tech). De leidende positie van Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) kwam niet meer in gevaar, waardoor hij de eindwinnaar is.

Na de tijdrit van dinsdag, waar Filippo Ganna de macht heroverde in de Tour de Wallonie, stond de koninginnenrit met 3.200 hoogtemeters op het programma. Onder meer de Côte de la Roche aux Faucons, bekend uit Luik-Bastenaken-Luik, lag vroeg in het parcours. De finale werd gekleurd door de Côte de Trois Frontières (2,2 km aan 4,8%), een tussensprint op een heuvel in Voeren (1,3 km aan 5%) en de niet-gecategoriseerde Hagelstein-klim (1 km aan 6,8%) op drie kilometer van de finish in Aubel.

Door de lastige start van de rit ontstond er een sterke kopgroep. Mauro Schmid en Mauri Vansevenant van Soudal Quick-Step waren de best geplaatste renners vooraan. Zij kregen Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) en Ceriel Desal (Bingoal WB) mee. De voorsprong liep op richting de twee minuten, maar INEOS Grenadiers hield de touwtjes strak in handen.

Vooraan viel Armirail weg door een lekke band, waardoor vijf koplopers overbleven. Hun voorsprong schommelde steeds rond de anderhalve minuut. In het peloton waren het Lidl-Trek en Lotto Dstny die achtervolgden en alles samenbrachten op de Côte de Trois Frontières. Alhoewel, alles… Schmid reed als enige nog voor het peloton uit na die klim.

Toen was het even chaos, omdat meerdere groepjes een verkeerde afslag namen op het technische en heuvelachtige parcours in de omgeving van het Drielandenpunt. Daarop besloot de organisatie de wedstrijd te neutraliseren, tot frustratie van Schmid en Soudal Quick-Step. Na een korte pauze mocht de Zwitser zijn weg vervolgen met 30 seconden voorsprong en nog 25 kilometer te gaan.

Aanval Bagioli op slotklim

Opnieuw sloegen Lidl-Trek en Lotto Dstny de handen ineen in de achtervolging, waardoor het doek viel voor Schmid op twaalf kilometer van de meet. De tussensprint in Voeren werd gewonnen door Brent Van Moer, die daardoor drie belangrijke bonificatieseconden pakte in het klassement. Het uitgedunde peloton waar hij in reed kwam vervolgens weer samen.

Soudal Quick-Step probeerde de boel in de finale bij elkaar te houden. Dat bleek de voorbode te zijn van een venijnige demarrage van Andrea Bagioli op de Hagelstein-klim op drie kilometer van de meet. Hij kreeg Stephen Williams van Israel-Premier Tech met zich mee. Zij sloegen meteen een flink gat met de achtervolgers en hadden alleen nog maar een afdaling naar Aubel voor de boeg.

In de laatste kilometer kwam het peloton nog gevaarlijk dichtbij, maar Bagioli koos het juiste moment voor zijn sprint en kwam daardoor solo over de finish. Williams volgde een seconde later en was nog tweede, met vlak achter hem Arnaud De Lie. Hij wist de sprint van het uitgedunde peloton te winnen, maar moest genoegen nemen met plek drie in de daguitslag.

In het algemeen klassement veranderde weinig op de slotdag. Filippo Ganna kwam, met de de oranje leiderstrui om zijn schouders, over de finish, waardoor hij de Tour de Wallonie op zijn palmares mag bijschrijven.