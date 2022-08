Filippo Ganna klopt Bauke Mollema in proloog Deutschland Tour

Filippo Ganna is de eerste leider van de Deutschland Tour. De wereldkampioen tijdrijden van INEOS Grenadiers wist woensdagavond een proloog van 2,6 kilometer te winnen in Weimer, door Nederlands tijdritkampioen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) met een kleine twee seconden te verslaan. Thuisrijder Nils Politt (BORA-hansgrohe) eindigde als derde.

Adam Yates startte vroeg en zette verrassend een snelle tijd neer in Weimar. Hij klokte 3.02 minuut aan de finish, goed voor een gemiddelde snelheid van 51,4 km/h. Yates leek zijn plek in de hot seat te moeten afstaan aan Olav Kooij, die uit de startblokken schoot en bij het tussenpunt veruit de snelste was. De sprinter van Jumbo-Visma nam echter te veel risico en gleed hard onderuit in een bocht naar rechts, waardoor het einde verhaal was voor Kooij.

Niet veel later moest Yates toch zijn plek afstaan aan een renner van Jumbo-Visma. Niet aan Lars Boven, die een seconde langzamer was dan de klimmer van INEOS Grenadiers, maar wel aan Mick van Dijke. De jonge Nederlander klokte 3.01 en was dus een kleine seconde rapper dan Yates.

Bauke Mollema geklopt door Filippo Ganna

Dat was echter gerekend buiten Bauke Mollema. De Nederlandse tijdritkampioen was de eerste renner die onder de drie minuten dook, met een tijd van 2.58 minuut en een gemiddelde van 52,4 km/h. Mollema mocht plaatsnemen in de hot seat, tot wereldkampioen Filippo Ganna aan de beurt was. De Italiaan was 1,8 seconden liefst sneller dan Mollema.

Yves Lampaert, de winnaar van de eerste Tour de France-tijdrit, gaf vier seconden toe op Ganna. Dat was voor de Belg goed voor een voorlopig vierde plaats, kort achter Mick van Dijke. Alleen Nils Politt wist nog onder die tijd van Van Dijke en Lampaert te duiken. Politt werd daardoor derde, Van Dijke vierde en Lampaert vierde.

‘Beetje gek zonder tijdritfiets’

“We zijn weer terug na de Tour, met een mooie etappe vandaag”, reageerde Ganna kort na zijn zege. “Het wordt veel klimmen hier. We hebben een goede en jonge ploeg, en zijn blij met vandaag. Deze proloog was wel heel kort voor mijn grote motor, maar we hebben een mooie uitslag neergezet. Helaas reden we zonder tijdritfiets. Dat is een beetje gek, maar ik heb geprobeerd mijn best te doen op een normale fiets, en dat is gelukt.”