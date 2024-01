dinsdag 9 januari 2024 om 08:33

Filippo Ganna en Elia Viviani speerpunten INEOS Grenadiers in Tour Down Under

Het was al bekend dat Filippo Ganna en Elia Viviani in de selectie van INEOS Grenadiers zouden zitten voor de Tour Down Under (16-21 januari). Nu heeft de Britse formatie ook de overige vijf namen voor de Australische rittenkoers onthuld.

Ganna en Viviani hebben een goede reden om de Tour Down Under te betwisten. Beide Italianen gaan de WorldTour-ronde combineren met de Nations Cup-baanwielrennen van begin februari in Adelaide, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. De kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen zijn altijd streng. De UCI heeft een speciale Track Olympic Ranking opgesteld, die loopt over een periode van 2022 tot en met 2024. Ganna zal zich vooral op de ploegenachtervolging focussen, terwijl voor Viviani het omnium belangrijk is om punten te scoren richting Parijs.

In de Tour Down Under zijn Ganna en Viviani op papier de speerpunten van INEOS Grenadiers, al moet ook Jhanatan Narváez zijn mannetje kunnen staan in de lastigere ritten. Sprinter Viviani reed de Australische rittenkoers overigens al vijf keer in zijn carrière en wist tweemaal een rit te winnen, in 2018 en 2019. Voor Ganna is het zijn debuut in de Tour Down Under. Hij begon zijn seizoen de afgelopen jaren in Frankrijk dan wel Argentinië.

INEOS Grenadiers stelt naast Ganna, Viviani en dus Narváez ook Laurens De Plus, Leo Hayter, Ben Swift en Joshua Tarling op. Evenmin als Ganna, zal Tarling zijn tijdritkwaliteiten kunnen vertonen. De Tour Down Under bevat dit jaar namelijk geen rit tegen de klok. Renners die dromen van de eindzege, zullen vooral de laatste twee etappes met rood omcirkelen in het routeboek. De voorlaatste rit finisht namelijk op Willunga Hill, de slotetappe op Mount Lofty.