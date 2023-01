Filippo Ganna doet programma tot aan Giro d’Italia uit de doeken

Filippo Ganna liet eerder al weten zich in de eerste helft van 2023 te zullen focussen op Parijs-Roubaix en de Giro d’Italia, maar de Italiaan heeft nu meer details onthuld over zijn plannen voor de komende maanden. Dat deed hij in gesprek met il Giornale. Hij vertelde onder andere dit voorjaar twee keer op hoogte te zullen gaan.

Het was al duidelijk dat Ganna zijn seizoen zal beginnen met de Vuelta a San Juan (22-29 januari) in Argentinië. “Vervolgens doe ik het EK op de baan in Grenchen (8-12 februari), de Volta ao Algarve (15-19 januari) en een korte hoogtestage. Daarna volgen Tirreno-Adriatico (6-12 maart), Milaan-San Remo (18 maart), Gent-Wevelgem (26 maart) en nogmaals een korte periode op hoogte, voorafgaande aan Parijs-Roubaix (9 april).” Beide monumenten, Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, staan hoog op zijn verlanglijstje. “Maar Roubaix is een groter doel.”

Aansluitend op het voorjaar, zal de werelduurrecordhouder starten in de Giro d’Italia (6-28 mei). Daar hoopt hij op dag één het roze te veroveren door de tijdrit te winnen. De tijdrijdspecialist van INEOS Grenadiers moet in de 18,4 kilometer lange chronoproef dan wel afrekenen met Remco Evenepoel. “Ik ga mijn uiterste best doen om hem te verslaan. En als hij mij verslaat, is dat niet het einde van de wereld. Verliezen is deel van het wielrennen.” Eerder vertelde hij ook al over het verwachte duel met Evenepoel.

Wedstrijdprogramma Filippo GANNA