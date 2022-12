Ganna versus Evenepoel in tijdritten Giro? “Er kan veel veranderen in vijf maanden”

Filippo Ganna zal zich in 2023 focussen op Parijs-Roubaix en de Giro d’Italia. In Parijs-Roubaix maakte hij nog indruk in 2022, maar kwam hij wel te kort in de finale. In de grote ronde van zijn eigen land wil Ganna dan weer schitteren in de tijdritten.

De 26-jarige Ganna werd 35ste in Parijs-Roubaix van dit jaar. “Ik ga weer specifiek trainen voor die koers in 2023. Daarnaast ga ik ook beter proberen te plannen hoe en waar ik met mijn krachten zal smijten die dag. Afgelopen editie reed ik in de finale veel minder slim dan in het begin van de klassieker”, vertelde Ganna aan La Gazzetta dello Sport. “Je moet op de sleutelmomenten nog kracht hebben in de benen.”

Na Parijs-Roubaix wordt de focus van Ganna verplaatst naar de Ronde van Italië. Daar komt de Italiaan op dag één meteen Remco Evenepoel tegen in de openingstijdrit. Krijgen we met andere woorden meteen een flinke strijd om de roze trui tussen de twee tenoren? “Ja, maar er kan nog zo veel veranderen in de komende vijf mannen”, houdt hij vakkundig de druk af.

Seizoensstart in Argentinië

Tot slot deelt Ganna mee dat hij zijn seizoen zal starten in de Vuelta a San Juan, waar hij Evenepoel ook zal tegenkomen. “Ik wil er echter nog niet in topvorm zijn”, gaf Ganna aan. “Maar er echt veel afzien, wil ik natuurlijk ook niet.”