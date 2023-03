Filippo Ganna boekt eerste seizoenszege: “Heel belangrijk na zoveel podiumplaatsen”

Filippo Ganna heeft zijn eerste zege van 2023 binnen. De Italiaan was veruit de beste in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. “Dit is heel fijn. Na zoveel podiumplaatsen is een overwinning heel belangrijk voor me”, aldus Ganna in het flashinterview.

“Het is goed voor de moraal. Met het oog op de klassiekers geeft dit extra motivatie”, vervolgde de tijdritspecialist van INEOS Grenadiers, die dit jaar al tweede werd in zowel de Vuelta a San Juan als de Volta ao Algarve. In beide koersen was hij ook een keer tweede én een keer derde in een rit.

Ganna klopte maandag Lennard Kämna en zijn twintigjarige ploeggenoot Magnus Sheffield. “Ik denk dat hij geweldig heeft gereden”, zei de winnaar over laatstgenoemde. “Hij is ook in goede vorm. We hebben hier een van de beste teams, waarmee we wat moois kunnen laten zien.”

“We hebben een geweldige prestatie neergezet vandaag. Ik ben heel blij voor mezelf en voor het team. We geven een mooi vervolg aan de zege van Tom (Pidcock, red.) in de Strade Bianche. Het is goed voor de moraal in de Tirreno. We gaan kijken hoe het weer morgen is en van de wedstrijd genieten.”

Wat was Ganna’s plan voor de tijdrit? “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk rijden. Twee dagen geleden wist ik niet hoe ik zou presteren in deze tijdrit, maar ik heb alles gegeven voor mezelf, voor de mensen en het Italiaanse publiek.”

