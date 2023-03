Filippo Ganna verpulvert tegenstand in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna heeft de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico met groot vertoon van macht op zijn naam geschreven. De Italiaan klokte in Lido di Camaiore een snellere tijd dan Lennard Kämna en Magnus Sheffield. Ganna is ook de eerste leider in de Koers van de Twee Zeeën.

Tirreno-Adriatico begon maandag met een biljartvlakke tijdrit van 11,5 kilometer in de straten van Lido di Camaiore, dat gelegen is aan de Tyrreense kust. Over het uitgetekende traject kunnen we kort zijn: het was voornamelijk rechttoe-rechtaan.

Dylan Groenewegen beet om 12.50 uur het spits. Hij reed in de regen, net als de andere vroege starters. Onder hen ook Wout van Aert. De Belg dook als zevende van het startpodium, volgens zijn ploegleider Arthur van Dongen zonder al teveel ambities. Laatstgenoemde zei tegen het Algemeen Dagblad dat de kopman van Jumbo-Visma niet voluit zou gaan en aan de streep bleek hij inderdaad geen toptijd te hebben geklokt. De eerder gestarte Nico Denz (BORA-hansgrohe) deed vijf tellen beter. “Ik heb geen risico’s genomen”, liet Van Aert later weten.

Denz kon niet lang genieten van zijn eerste plaats, want Bruno Armirail loste de Duitser al snel af in de hot seat. De renner van Groupama-FDJ mocht langer blijven zitten, want de een na de ander beet zijn tanden stuk op zijn tijd. Zo verloor Strade Bianche-winnaar Tom Pidcock bijna een halve minuut. Attila Valter, een andere hoofdrolspeler van afgelopen zaterdag, moest 48 seconden toegeven.

Michał Kwiatkowski en Gleb Syritsa kwamen – nog altijd in barslecht weer – wel in de buurt, maar het was uiteindelijk Magnus Sheffield die Armirail van de troon stootte. De Amerikaan was maar liefst 26 seconden sneller dan de Fransman. In de volgende fase kwam niemand echt in de buurt van Sheffield, maar we zagen wel enkele klassementsrenners goede tijden neerzetten: Jai Hindley, Ben O’Connor, Geoghegan Hart en Aleksandr Vlasov beperkten de schade allemaal tot zo’n twintig tellen. Adam Yates verloor wel 47 seconden.

Lennard Kämna onttroont Sheffield

Primoz Roglic was dan weer net wat sneller dan Hindley, O’Connor en co. De Sloveen van Jumbo-Visma, die zijn seizoensdebuut maakte, had achttien seconden meer nodig voor de 11,5 kilometer dan Sheffield. Hij stond daarmee aanvankelijk tweede. Er kwamen echter nog de nodige kleppers in actie, waaronder Brandon McNulty. De Amerikaan van UAE Emirates kwam dichtbij zijn leidende landgenoot, maar was uiteindelijk drie seconden trager. Thymen Arensman had nog vijf seconden extra nodig.

Michael Hepburn kwam nog wat dichter dan de eerdergenoemde namen. De Australiër had de beste tijd bij het tussenpunt, maar kwam aan de finish twee seconden tekort. Lennard Kämna, bij datzelfde tussenpunt nog tweede, wist Sheffield wel te verslaan. Hij was drie seconden beter dan de 20-jarige renner van INEOS Grenadiers. Mikel Landa en Guillaume Martin, die onderweg lekreed, kwamen daar niet bij in de buurt en verloren in het klassement al behoorlijk wat op hun concurrenten.

Filippo Ganna ongenaakbaar

Mathieu van der Poel noteerde ondertussen de tiende tijd, maar zou in de eindrangschikking nog wel een stukje terugvallen. Onder meer João Almeida en Alexey Lutsenko deden nog beter dan de Nederlander. Om nog maar te zwijgen over Filippo Ganna. De Italiaans kampioen tijdrijden was bij het eerste tussenpunt negen seconden sneller dan Michael Hepburn, die tot dan de beste tijd had.

Ganna, die wel in iets betere omstandigheden reed, had op de streep zelfs een voorsprong van 28 seconden op de nummer twee, Kämna. Sven Erik Bystrøm, Erik Fetter en Valerio Conti, de laatste drie starters, kwamen daar niet meer in de buurt.