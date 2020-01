‘Filippo Ganna begint seizoen in Argentinië, focus op WK baanwielrennen” vrijdag 3 januari 2020 om 13:46

Filippo Ganna zal zijn seizoen beginnen in Argentinië met de Vuelta a San Juan (26 januari-2 februari), zo meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. De tijdrijder richt zich daarna op de Ronde van Valencia (5-9 februari), maar de focus ligt vooral op het WK baanwielrennen in Berlijn.

Ganna hoopt in Duitsland voor de derde keer wereldkampioen op de individuele achtervolging te worden, na eerdere titels in 2018 en ’19. De renner van Team Ineos is de torenhoge favoriet voor de regenboogtrui, nadat hij recent nog bij de Wereldbeker baanwielrennen in Minsk het wereldrecord wist te verpulveren.

Ganna reed zelfs twee keer een wereldrecord. In de kwalificaties kwam hij tot een tijd van 4.05,423, terwijl hij in de finale nog sneller was met 4.02,647. De 23-jarige renner richt zich in Berlijn ook op de ploegenachtervolging. Het WK baanwielrennen wordt verreden van 26 februari tot en met 1 maart.

De Italiaan richt zich na het WK natuurlijk op de Olympische Spelen van Tokio. De baanspecialist streeft naar medailles op de ploegenachtervolging en de tijdrit. Verder zal Ganna deelnemen aan de individuele tijdrit. De beloftevolle coureur is een van de kanshebbers op goud, zeker na zijn bronzen medaille op het voorbije WK tijdrijden.