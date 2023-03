Fikse tegenvaller voor Soudal Quick-Step: Mauri Vansevenant zes weken uit de roulatie

Soudal Quick-Step kan voorlopig niet beschikken over Mauri Vansevenant. De 23-jarige renner kampt met knieklachten en moet om die reden geopereerd worden. Hij zal zo’n zes weken moeten herstellen, meldt zijn ploeg.

“Vanwege blijvende kniepijn heeft Mauri Vansevenant een onderzoek ondergaan, waaruit is gebleken dat hij last heeft van het prepatellaire frictiesyndroom”, aldus Soudal Quick-Step op sociale media. “Dit betekent dat hij een operatie nodig heeft, die woensdag plaats zal vinden in Herentals. Aangezien Mauri een hersteltijd nodig heeft van ongeveer zes weken, zal in hij de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (21-25 maart) vervangen worden door Martin Svrček.”

Naast de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, had Vansevenant voor de komende periode ook de Ronde van het Baskenland, de Brabantse Pijl (12 april) en de Waalse Pijl (19 april) op zijn programma. De Belg was het seizoen goed begonnen met een ritzege in de koninginnenrit van de Tour of Oman, die hij op slechts één seconde van eindwinnaar Matteo Jorgenson als tweede afsloot.

Geen Casper Pedersen in Classic Brugge-De Panne

Soudal Quick-Step meldde maandagochtend ook dat er een wissel was in de selectie voor de Classic Brugge-De Panne van aankomende woensdag. Yves Lampaert zal de WorldTour-eendaagse rijden in plaats van Casper Pedersen, die kampt met een infectie van de bovenste luchtwegen.”

