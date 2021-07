Ferrand-Prevot zegeviert op de mountainbike in Shortrace Les Gets

De Shortrace tijdens de Wereldbeker mountainbike-manche in Les Gets 2021 is gewonnen door Pauline Ferrand-Prevot. De 29-jarige Française van Absolute-Absalon was op de korte, technische ronde in de Franse Alpen sneller dan Sina Frei en Jenny Rissveds. Anne Tauber was op plek negen de beste Nederlandse.

Meteen vanuit de start nam Zweeds en regerend olympisch kampioene Rissveds de leiding op de hellende startstrook. Op de korte, maar door verschillende rotsblokken technische omloop (de mountainbikesters reden rondjes van zo’n twee minuten) hield zij lange tijd de leiding. Door haar tempo moesten verschillende renners lossen.

Omdat de Zweedse het pak op een lint trok, ontstond er een breuk toen Evie Richards haar ketting brak. Daardoor konden vier rensters een bres slaan. Net na het ingaan van de slotronde, versnelde wereldkampioene Ferrand-Prevot op de oplopende strook net na start-finish. Niemand had daarop een antwoord. Frei probeerde het nog even, maar kwam nooit dichtbij winst.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track vrouwen, Les Gets

1. Pauline Ferrand-Prevot (Absolute-Absalon) in 20m28s

2. Sina Frei (Specialized) +4s

3. Jenny Rissveds (Team 31) +13s

4. Linda Indergand (Liv Factory) +15s

5. Alessandra Keller (Thömes-RN-Swiss Bike) z.t.

6. Laura Stigger (Specialized) +19s

7. Greta Seiweld (Santa Cruz-FSA) z.t.

8. Kate Courtney (Scott-SRAM) +21s

9. Anne Tauber (CST-PostNL-Bafang) +25s

10. Jitka Cabelicka (Gapp System-Kolofix) + 26s