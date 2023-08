Ferrand-Prevot weer wereldkampioen Cross Country: “Voelde eerst niet als een rondje voor mij”

Pauline Ferrand-Prevot pakte zaterdag haar vijfde wereldtitel in de MTB Cross Country, met een ruime voorsprong. Gemakkelijk was het echter niet. “Het was een heel zware wedstrijd”, zei de Française in het flashinterview na afloop.

“Ik had geen goede start”, vervolgde ze. “Maar ik wilde mijn eigen tempo houden. Wel vol gas omhoog, maar dan herstellen in de afdalingen. Dat werkte perfect. Ik ben heel trots, want ik heb me aan mijn eigen plan gehouden. Soms ga je na een slechte start teveel denken, maar ik dacht alleen: ik heb één doel vandaag en dat moet ik behalen.”

Donderdag kroonde Ferrand-Prevot zich ook al tot wereldkampioen op de Short Track. “Dit WK was zeker een groot succes. Toen ik hier vorige week zaterdag kwam, voelde het niet aan als een rondje voor mij. Maar vandaag voelde ik me oké. Niet super, maar ik was op een missie, ging vol gas en wilde het eindresultaat zien.”

