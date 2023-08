WK 2023: Pauline Ferrand-Prévot soleert naar goud in Cross Country, Puck Pieterse pakt brons

Pauline Ferrand-Prévot heeft op dominante wijze het WK MTB Cross Country gewonnen. De Franse renster ging al snel solo in Schotland en versloeg met grote voorsprong Loane Lecomte (Frankrijk) en Puck Pieterse (Nederland). Laatstgenoemde moest tot het allerlaatste moment vechten om haar bronzen medaille, maar kon nog net Mona Mitterwallner kloppen in die strijd.

Enkele dagen voor het WK Cross Country werd er het WK Short Race gereden. Die wedstrijd werd gewonnen door Pauline Ferrand-Prévot, die het Nederlandse ijzer in het vuur Puck Pieterse en Evie Richards klopte. Deze drie waren zaterdag opnieuw de drie grote favorieten. Daarnaast werd er ook uitgekeken naar de prestaties van onder meer Loana Lecomte, Jolanda Neff en Alessandra Keller.

Ferrand-Prévot solo in ronde twee

In de regen was de beste start voor Pieterse. De jonge renster werd echter overvleugeld door Lecomte, die meteen doortrok en een gaatje sloeg op de rest van het veld. Ferrand-Prévot had haar start wat gemist, maar ze toonde al snel dat ze over zeer goede benen beschikte. In no time zat Ferrand-Prévot weer vooraan in koers en ging ze zelfs op en over haar landgenote en leidster Lecomte. Pieterse koos voor haar eigen tempo en reed op positie drie.

Ferrand-Prévot was duidelijk de sterkste renster in koers. De Française breidde haar voorsprong alleen maar uit, niemand kon in haar buurt komen. Ook Lecomte leek soeverein op plaats twee te rijden, dus was het vooral kijken naar de strijd om de bronzen medaille. Een groepje met Pieterse, Keller, Richards en Mona Mitterwallner vocht om die derde plaats.

Pieterse strijdt om bronzen medaille

De Oostenrijke Mitterwallner had er een hele inhaalrace opzitten, maar bleef stevig doortrappen. Pieterse kon als enige – van het groepje dat streed om de bronzen medaille – haar wiel volgen. De twee gingen, op ruime achterstand van de ontketende Ferrand-Prévot en Lecomte, samen de laatste ronde in. Mitterwallner zette de hele ronde lang druk op Pieterse, maar de Nederlandse bleef steeds op enkele lengtes hangen.

Terwijl Ferrand-Prévot juichend over de streep kwam – en zo voor de vijfde keer het WK-goud won op dit onderdeel – en Lecomte het zilver veiligstelde, had Pieterse nog iets in haar mars. Met een laatste versnelling ging ze nog op en over Mitterwallner en reed ze naar brons. Anne Tauber kwam als veertiende over de streep.

WK MTB Cross Country Olympic elite vrouwen

Pauline Ferrand-Prévot

Loana Lecomte

Puck Pieterse