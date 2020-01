Fernando Gaviria wint chaotische sprint in tweede rit San Juan maandag 27 januari 2020 om 23:45

De tweede etappe van de Vuelta a San Juan is gewonnen door Fernando Gaviria. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates was na een etappe van ruim 168 kilometer de beste sprinter op de brede finishstraat in Pocito. Hij neemt ook de leiderstrui over van Rudy Barbier. Het is voor Gaviria zijn eerste zege van het seizoen.

Hond verrast de kopgroep

Acht koplopers kleurden de openingsuren van de etappe. Francisco Montes (Selectie Argentinië), Leandro Velardez, Daniel Juarez (beiden Agrupacion Virgen de Fatima), Royner Navarro, Hugo Ruiz (Selectie Peru), Robin Carpenter (Rally), Iker Ballarin (Fundación Euskadi) en Christopher Jurado (Selectie Panama) kregen maximaal drie minuten voorsprong. Het peloton hield het gat klein met oog op de verwachte massasprint.

De kopgroep werd het onderweg niet makkelijk gemaakt. Vroeg in de rit was er een ongewone valpartij door een overstekende hond. Vier van de aanvallers kwamen ten val, maar iedereen kon verder en bleef ook voor het peloton uit rijden tot in de slotfase. Uiteindelijk bleken Carpenter en Jurado de sterkste vluchters.

In stage 2 of 🇦🇷@vueltasanjuanok there is again a crash, but this time it is not caused by a spectator but by a dog #VueltaSJ #VueltaSJ2020 pic.twitter.com/N33oHl23NZ — World Cycling Stats (@wcsbike) January 27, 2020

Het overgebleven tweetal aan kop wist de sprintersploegen aan het werk te zetten. Zij hielden lange tijd het verschil op een minuut. In het peloton waren het vooral UAE Emirates (Fernando Gaviria), Deceuninck-Quick-Step (Álvaro José Hodeg), BORA-hansgrohe (Peter Sagan) en Israel Start-Up Nation (van leider Rudy Barbier) die het tempo bepaalden.

Sprinters opnieuw aan zet

Twintig kilometer voor de meet in Pocito was het verschil een kleine minuut, maar die was razendsnel verdwenen. Tien kilometer later volgde een hergroepering. Ondertussen was er achterin het peloton een val met iets minder gevolgen dan die in de finale van de openingsrit. Daarna was het zaak voor de sprinters om hun treintjes op de rails te krijgen.

De finale was breed en rechttoe-rechtaan, maar wel op bepaalde punten gevaarlijk door paaltjes die midden op de rijbaan stonden. Hodeg en Sagan werden goed uitgeleid door hun ploegen, maar raakten wel de trein kwijt. Wat volgde was een chaotische sprint. Gaviria wachtte lang met zijn sprint en dat bleek de juiste strategie: aan de rechterkant van de weg snelde hij naar de ritzege.

Thuisrijder Nicolas Naranjo (Agrupacion Virgen de Fatima) werd knap tweede, nipt voor Marco Benfatto van Bardiani-CSF-Faizanè. Piet Allegaert was de knappe nummer vier in de sprint. De West-Vlaming nam de rol van sprintkopman over van de geblesseerd geraakte Christophe Laporte. Sagan werd vijfde en Hodeg moest genoegen nemen met de tiende plaats, net achter Bert Van Lerberghe.

Gaviria nieuwe leider

De ritwinnaar van gisteren, Rudy Barbier, kon zich niet voor de tweede dag op rij tonen in de sprint. Hij eindigde buiten de top-10 en verloor zijn wit-blauwe leiderstrui aan Gaviria, die door de bonificaties nu gelijk staat met de Fransman in de stand.