Fernando Gaviria klopt Olav Kooij in Ronde van Polen

De derde etappe in de Ronde van Polen is gewonnen door Fernando Gaviria. De renner van UAE-Emirates was na een 226 kilometer lange rit tussen Sanok en Rzeszów de snelste in de massasprint. Hij klopte Olav Kooij (Team Jumbo-Visma).

Tien renners op avontuur

De etappe werd gekleurd door een ontsnapping van tien renners. Łukasz Owsian (Poolse nationale ploeg), Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert), Alexander Konychev (Team BikeExchange), Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), Tom Bohli (Cofidis), Simon Clarke (Qhubeka NextHash), Niklas Märkl (Team DSM), Filippo Conca (Lotto Soudal) en Daniel Arroyave (EF Education – Nippo) reden een maximale voorsprong van meer dan drie minuten bij elkaar en zouden het grootste gedeelte van de koers voorop rijden.

Late hergroepering

Het tiental slaagde er echter niet in om het tot het einde vol te houden. Bahrain – Victorious en UAE-Team Emirates bepaalden gedurende de wedstrijd het tempo aan kop van het peloton, waardoor de vluchters hun voorsprong steeds verder af zagen nemen. Bij het ingaan van de slotronde op een kleine zes kilometer van het einde vochten Taminaux, Van der Hoorn en Clarke als laatste overlevers van de vroege vlucht voor hun kansen, maar de twintig seconden tellende voorsprong bleek niet genoeg. Op twee kilometer van het einde volgde de onvermijdelijke hergroepering.

Gaviria snelt Kooij voorbij

Een massasprint zou de beslissing brengen. Mohoric trok de sprint aan voor Bauhaus, maar het was de 19-jarige Kooij die brutaal de sprint van ver aanging. Gaviria bleek echter over de snelste benen te beschikken en kwam nog langszij. Voor de 26-jarige Colombiaan is het zijn eerste zege sinds september vorig jaar, toen hij een etappe won in de Ronde van Toscane.

De Portugees João Almeida van Deceuninck – Quick Step blijft aan de leiding van het algemeen klassement. Morgen gaat de Ronde van Polen verder met een bergetappe met aankomst bergop in Bukovina. De meerdaagse WorldTour-koers duurt nog tot en met zondag.