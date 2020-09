Fernando Gaviria: “Ik zag een kans om vroeg aan te gaan” woensdag 16 september 2020 om 16:47

Fernando Gaviria was er in Tirreno-Adriatico een paar keer dichtbij, maar winnen lukte steeds niet. In de Giro della Toscana hengelde hij dan toch zijn zesde seizoenszege binnen. In een lange sprint bleef hij Robert Stannard en Ethan Hayter voor.

“Elke keer als ik een nummer aan mijn fiets vastmaak, wil ik proberen te winnen”, vertelt Gaviria via zijn ploeg. “Ik maakte een paar fouten in de Tirreno, maar sindsdien ben ik goed hersteld en vandaag hebben we het goed gedaan als ploeg. Ik zat wat verder in de groep en probeerde zo weg te blijven van alle nervositeit. Ik zag een kans om vroeg aan te gaan in de sprint en het lukte me om een groot gat te pakken. Gelukkig kwam er niemand meer langs me heen.”

Normaal gesproken maakt de snelle Colombiaan op 3 oktober zijn opwachting in de Giro d’Italia, die van start gaat op Sicilië.