Fernando Gaviria spurt afgetekend naar de winst in Giro della Toscana woensdag 16 september 2020 om 15:01

Fernando Gaviria heeft de Giro della Toscana op zijn palmares geschreven. In de eindsprint ging de Colombiaan van erg ver aan, maar niemand kwam vervolgens ook maar in zijn buurt. Robert Stannard eindigde op de tweede plaats, Ethan Hayter werd dere.

De Giro della Toscana was vandaag toe aan haar vijfde editie sinds de terugkeer op de kalender in 2016. Door en rond Pontedera was een route uitgetekend van 182,9 kilometer met het klimmetje naar Peccioli als belangrijkste scherprechter. Maar vanaf de laatste passage was het nog een flink stuk naar de streep, waardoor vooraf een kat-en-muisspel werd verwacht tussen aanvallers en de sprinters. De Monte Serra liet de ronde dit jaar links liggen.

Acht vroege vluchters animeerden lange tijd de koers en mocht vierenhalve minuut wegrijden van het peloton. In de tweede helft van de wedstrijd begon het pak dan in te lopen op de kopgroep en in de laatste acht kilometer was alles weer samen. Ondanks een late aanval van Iñigo Elosegui in de laatste drie kilometer zou worden gesprint om de winst. Gaviria zette van ver aan, maar pakte afgetekend de overwinning.

Gaviria volgt op de erelijst Giovanni Visconti op.