‘Fernando Gaviria al twee weken in ziekenhuis met coronavirus’ donderdag 12 maart 2020 om 09:17

Fernando Gaviria (25) ligt al meer dan twee weken in het ziekenhuis met het coronavirus. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates reed de UAE Tour toen hij positief testte op het virus. Volgens Het Laatste Nieuws mag Gaviria nog niet weg uit het hospitaal in Abu Dhabi.

Gaviria werd kort na de UAE Tour positief getest, naar verluidt toen hij zes uur lang hoge koorts had. Verdere symptomen van het coronavirus zouden er niet zijn geweest bij de Colombiaan. Hij zou zich ondertussen alweer ‘kiplekker’ voelen. Als gevolg van de positieve test op het coronavirus van Gaviria, zit ook zijn ploeg UAE Emirates nog altijd in zelfquarantaine in het rennershotel.

Het gerucht dat Gaviria getroffen zou zijn door het virus ging al rond. Italiaanse media meldden dat vier wielrenners positief getest hadden, waaronder een Colombiaan. Gaviria was de enige aanwezige Colombiaanse renner van de teams die op dat moment nog in quarantaine zaten.

Eerder deze week meldde Gazprom-Rusvelo dat Dmitry Strakhov met het coronavirus is opgenomen in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Russische ploeg zit ook nog in quarantaine in het rennershotel.