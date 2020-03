Coronavirus vastgesteld bij Dmitry Strakhov (Gazprom-Rusvelo) na UAE Tour dinsdag 10 maart 2020 om 22:43

Bij de Russische wielrenner Dmitry Strakhov is het coronavirus vastgesteld. Dat meldt zijn ploeg Gazprom-Rusvelo via social media. De 24-jarige Strakhov, die eind februari de UAE Tour reed, ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is in afwachting van verder onderzoek.

Strakhov verbleef in de Verenigde Arabische Emiraten vanwege de UAE Tour. Daar reed hij met zijn Russische werkgever. Na de vijfde etappe werd de rittenkoers gestopt, omdat in het hotel van de ploegen het coronavirus aangetroffen zou zijn. Het ging eerst om meerdere Italiaanse stafleden van een van de deelnemende ploegen, later werden zes nieuwe besmettingen gemeld.

In quarantaine

De aanwezige renners en stafleden van Gazprom-Rusvelo zitten sinds het stoppen van de UAE Tour nog altijd in quarantaine in het hotel. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Drie renners van de ploeg zijn in het ziekenhuis nader onderzocht, waarvan Strakhov dus positief getest is.

“Na de vijfde test op het virus in het hotel werd mij verteld dat ik positief had getest en dus het coronavirus heb”, zegt Strakhov. “Ik moest direct naar het ziekenhuis gaan. Ik moet toegeven dat ik de resultaten van de onderzoeken nog niet gezien heb. Het ziekenhuis heeft nog bloedonderzoek gedaan en beloofde de resultaten snel te laten zien. Maar ik wacht nog steeds. Ik voel mij wel goed. Ik blijf gewoon de veiligheidsmaatregelen opvolgen en hoop dat de situatie snel wordt opgelost.”

Mogelijk nog drie besmette renners

Strakhov is de eerste renner van wie we officieel weten dat hij besmet is met het coronavirus. Volgens eerdere geruchten zouden in totaal vier renners (een Italiaan, een Colombiaan en twee Russen) besmet zijn, waaronder Fernando Gaviria van UAE Emirates. En hij was immers van de nog achtergebleven teams in de Emiraten de enige Colombiaanse renner.

UAE Emirates zit, net als Gazprom-Rusvelo, nog altijd in quarantaine. Alle andere deelnemende teams aan de voorbije UAE Tour hebben het hotel en het land al verlaten.