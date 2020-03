‘Vier renners UAE Tour besmet met coronavirus’ woensdag 4 maart 2020 om 08:33

Het coronavirus lijkt nu dan ook echt zijn intrede te hebben gedaan in het wielerpeloton. Vier wielrenners zouden namelijk besmet zijn met het virus, meldt La Gazzetta dello Sport.

De roze sportkrant meldt dat het gaat om een Italiaan, een Colombiaan en twee Russen. Bij de Colombiaan gaat het zeer waarschijnlijk om topsprinter Fernando Gaviria. Hij is immers van de nog achtergebleven teams de enige Colombiaanse renner. Het is echter nog niet bevestigd. In totaal zou het gaan om twaalf besmettingen in de karavaan van de UAE Tour.

Na de eerste meldingen van besmettingen in de UAE Tour werd de ronde (twee etappes voor het einde) geannuleerd en werden alle aanwezigen in de beide hotels getest. Een groot deel daarvan heeft negatief getest en is inmiddels al vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten. Vier teams zijn echter nog altijd niet weg: Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom-Rusvelo zijn door de organisatie in quarantaine gezet, UAE Emirates heeft zelf besloten om renners en begeleiding vast te houden en te laten hertesten.