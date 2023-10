zaterdag 14 oktober 2023 om 15:05

Fenix-Deceuninck breidt uit naar de cross en het mountainbiken, Puck Pieterse kopvrouw van vijftal

Fenix-Deceuninck zal voortaan niet alleen op de weg, maar ook in het veldrijden en mountainbiken actief zijn. Puck Pieterse voert de off-roadselectie aan. Vier rensters die vorige winter nog voor Crelan-Fristads reden, zullen haar vergezellen.

De komende maanden zal Pieterse regelmatig ondersteuning krijgen van Marthe Truyen, Yara Kastelijn, Millie Couzens en Julie De Wilde. Zij reden dit jaar allen al op de weg voor Fenix-Deceuninck, maar kwamen vorig veldritseizoen nog uit voor Crelan-Fristads. Truyen, Kastelijn, Couzens en De Wilde blijven zich voornamelijk focussen op hun wegcarrière en zullen dus een beperkt crossprogramma rijden.

Ceylin del Carmen Alvarado blijft (als enige vrouw) in dienst van de crossploeg Alpecin-Deceuninck, de ploeg waar ook Mathieu van der Poel voor uitkomt. Op de weg blijft zij wel gewoon rijden voor Fenix-Deceuninck.

Pieterse, de Nederlands kampioen veldrijden en winnares van de Wereldbeker Cross County MTB, zal zondag debuteren in haar nieuwe tenue. Dat doet ze in de Vereningde Staten, in de eerste manche van de Wereldbeker veldrijden in Waterloo.