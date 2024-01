donderdag 4 januari 2024 om 14:50

Fem van Empel wint in Koksijde, ondanks val: “Paar nieuwe knieën nodig aan het einde van het seizoen”

Er stond geen maat op Fem van Empel in de X2O Trofee Koksijde. De wereldkampioene soleerde soeverein naar de zege, nadat ze al in de eerste ronde wegreed bij de concurrentie. Was het haar plan om zo hard van start te gaan? “Misschien wel, het was vooral zaak om je eigen lijnen te kunnen rijden”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Als je de ruimte hebt om je eigen lijnen te rijden, heb toch wat meer rust”, aldus Van Empel. “Ik had vrij snel een gaatje en toen ben ik mijn eigen tempo doorgereden.”

Van Empel kwam nooit meer in de problemen, maar viel onderweg nog wel. In de materiaalpost maakte ze een knieval. “Het was op de gehechte knie, dus tsja… Ik heb een paar nieuwe knieën nodig aan het einde van het seizoen denk ik. Nee, ik hoop dat het niet al te veel schade heb opgelopen. Ik kan nu niet zien hoe het ermee is. Ik had het wel goed afgedicht, maar een klap kan natuurlijk veel doen. We zullen zien.”

Tot slot zei Van Empel nog dat ze ‘heel blij’ was met haar zege in Koksijde. “Gisteren heb ik besloten om vandaag te starten, dus ik ben heel blij om hier te winnen”, klonk het.