zondag 21 januari 2024 om 14:49

Fem van Empel wint in Benidorm na strijd tot de streep: “Denk dat de toeschouwers genoten hebben”

Video Fem van Empel schreef zondag de Wereldbeker Benidorm op haar naam. Dat deed ze na een razendspannende slotronde, waarin ze Puck Pieterse nipt voorbleef. “De cross was heel zwaar, van start tot finish”, zei de wereldkampioene in het flashinterview na afloop.

“Puck en Ceylin hadden heel goede benen”, aldus Van Empel. “Het was een gevecht, net als vorig jaar. Maar nu duurde het misschien honderd meter langer dan toen. Het was een strijd tot de finish.”

In de ultieme slotfase wist Van Empel de koppositie te nemen door Pieterse voorbij te gaan in een binnenbocht. “Het was niet ver meer naar de finish. Ik wist dat de renster die als eerste door de laatste bocht zou gaan de wedstrijd zou kunnen winnen. Gelukkig pakte dat plan goed uit. Puck was heel sterk en zij sprong over de balken, dus ze had een paar meter. Maar ik bleef vechten tot de streep. Ik denk dat de toeschouwers vandaag genoten hebben.”