Fem van Empel wint een week voor het WK: “Ik ga hier met een goed gevoel weg”

Fem van Empel kende een goede generale repetitie voor het WK in Hoogerheide van volgende week. De Europees kampioene won zaterdag namelijk de X2O Trofee Hamme na een lange solo. “Het gevoel was niet ‘supersuper’, maar het was genoeg om te winnen”, zei ze in het flashinterview na afloop.

Van Empel kwam na één ronde al alleen door en breidde haar voorsprong vervolgens stelselmatig uit. “Het was niet de bedoeling om gelijk de leiding te nemen. Ik was nogal vermoeid van de stage in Spanje, maar gelukkig heb ik hier toch kunnen winnen”, zei de renster van Jumbo-Visma. “Ik probeerde zo constant mogelijk te rijden en op sommige momenten toch even een versnelling te plaatsen, om toch die prikkel te krijgen. Ik wilde hier met een goed gevoel weggaan en dat is wel gelukt.”

Het WK van volgend weekend benadert Van Empel zo relaxed mogelijk, vertelt ze. “Ik heb al mijn doelen al behaald. Er is enorm veel op me afgekomen. Je moet er toch elke week maar weer staan. Gelukkig heb ik de juiste mensen om me heen. Maar ja, het zal niet evident zijn. Volgende week is een dag apart, maar ik zal er alles aan doen om er dan ook weer te staan. Het wordt een normale trainingsweek zoals altijd, ik pak het aan als iedere andere wedstrijd. De voorbereiding hoeft ook niet heel anders te zijn.”

Door het overwinning van zaterdag nam Van Empel de leiding in de X2O Trofee – een klassement op basis van tijd – over van Lucinda Brand. Toch zal ze het regelmatigheidsklassement niet gaan winnen, want dit was haar laatste cross in de serie. “Na het WK zit mijn seizoen erop. Ik doe dus niet mee aan de andere wedstrijden voor de X2O Trofee. Het is wat het is, ik heb wat rust nodig na het wereldkampioenschap.”