Fem van Empel toont regenboogtrui deze winter toch nog twee keer

Het veldritseizoen van Fem van Empel leek erop te zitten na het WK in Hoogerheide, maar de kersverse wereldkampioene heeft besloten toch nog twee crossen aan haar programma toe te voegen. Komende zondag rijdt ze de X2O Trofee Lille, de week erna staat ze aan de start van de X2O Trofee Brussel. Daarna zit haar winter er definitief op.

Van Empel staat eerste in de X2O Trofee. Ze heeft een voorsprong van één minuut en twee seconden op Lucinda Brand, haar naaste belager. Toch leek die laatste zich rijk te kunnen rekenen na de X2O Trofee Hamme (28 januari). Van Empel gaf toen namelijk aan geen crossen meer te zullen betwisten voor het regelmatigheidsklassement.

“Na het WK zit mijn seizoen erop”, zei de renster van Jumbo-Visma nadat ze in Hamme als winnares over de streep was gekomen. Ik doe dus niet mee aan de andere wedstrijden voor de X2O Trofee. Het is wat het is, ik heb wat rust nodig na het wereldkampioenschap.”

Nu komt Van Empel daar op terug. Nadat ze afgelopen zaterdag op overtuigende wijze wereldkampioen werd in Hoogerheide, heeft ze besloten om haar leiderspositie in de X2O Trofee alsnog te verdedigen.