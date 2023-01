Fem van Empel straalt als renster van Jumbo-Visma: “Enorm blij dat ik hier kan doorgroeien”

Video

Het lijkt wel of ze nooit is weggeweest, Fem van Empel. De jonge Nederlandse won in Baal meteen bij haar rentree na haar stevige val in Val di Sole. 1 januari was overigens een speciale dag voor Van Empel, want ze reed voor het eerst voor haar nieuwe ploeg, Jumbo-Visma. “Ze halen het maximale uit mij.”

De cross in het Vlaams-Brabantse Baal was geen spannende wedstrijd bij de vrouwen. Van Empel trok in ronde één meteen door op de schuine kant en geen enkele renster kon haar volgen. Tijdens de 50 minuten crossen, bouwde ze haar voorsprong alleen maar uit, wat uiteindelijk resulteerde in een overwinning met maar liefst twee volle minuten voorsprong om de nummer twee. Een mooie comeback, toch? “Ja, dat kan je wel zeggen”, aldus Van Empel voor de camera van WielerFlits.

Na haar zware val in Val di Sole (17 december, red.) kwam Van Empel niet meer in actie in 2022. “In rust doet mijn knie nog pijn en bij de verkenning voelde ik mijn dijbeen nog, maar ik heb goede mensen rond me.” Twee weken zonder cross en dan opnieuw aan de start staan in het tenue en met het materiaal van een nieuwe ploeg, dat is spannend. “Ik stond met zenuwen aan de start, ook een beetje voor mijn nieuwe team. Alles is nieuw, ik rijd op nieuw materiaal. Vandaag was een test om te zien of alles werkt, we kunnen wel zeggen dat het een geslaagde test is nu.”

De 20-jarige Van Empel rijdt onder meer op een nieuwe fiets. Dat is altijd wennen, zeker als crosser. “Ik heb er nog maar twee à drie crosstrainingen mee kunnen rijden, deze fiets. Dat was dan vooral voor het schakelen. Ik zal er de komende weken veel op moeten trainen om de fiets mijn eigen fiets te kunnen maken.”

Naast een goede eerste indruk met de fiets, houdt Van Empel ook een goed gevoel over aan haar eerste dag als renster van Jumbo-Visma. “Een heel goede indruk. Alle neuzen staan dezelfde kant op en iedereen haalt het maximale uit mij. Ze doen er alles voor.” Stralen, dat deed Van Empel. “Ik ben enorm blij dat ik hier kan doorgroeien als renster. Het doet ook deugd dat ik mijn trui van Europees kampioene kan showen. Dat is de eerste keer.”