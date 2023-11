zaterdag 25 november 2023 om 14:48

Fem van Empel soleert naar zege in Kortrijk: “Was lastig om hier echt echt weg te komen”

Video Fem van Empel reed zaterdag haar eerste cross na een korte rustperiode en stond na afloop meteen weer op de hoogste trede van het podium. Met de X2O Trofee Kortrijk won ze haar achtste cross van het huidige veldritseizoen. “Qua parcours was dit misschien wel de moeilijkste om te winnen”, zei de wereldkampioene in het flashinterview na afloop.

“Het was vrij lastig om hier echt weg te komen”, legde Van Empel uit. “Vooral met de vele rechte stukken. Ook speelde wind wel mee, vooral bij de start/finish stond de wind wel echt tegen. Dan is altijd een beetje een voordeel als je met meerdere rijdt.”

Van Empel kwam ook nog ten val, maar kon nadien terugkeren aan het front en alsnog het verschil maken. “Ik kwam een beetje raar ten val. Het is natuurlijk nooit fijn als je uit je ritme geraakt, maar ik probeerde me niet teveel druk te maken en zo goed mogelijk mijn focus houden. Of de schade van de val meevalt? Het zal morgen misschien een beetje stijf zijn, maar met adrenaline in je lijf kun je veel.”

X2O Trofee

Aanvankelijk leek Puck Pieterse de grootste concurrent van Van Empel, maar uiteindelijk kreeg ze de meeste tegenstand van Lucinda Brand. De renster van Baloise Trek Lions sloeg even een gaatje. “Tegen Brand moet je nooit je benen stilhouden. Brand is een vechter. Je kan pas juichen als je over de finish komt. Ik vind het knap hoe ze hier nu weer staat.”

Door haar zege staat Van Empel ook nog wat steviger aan de leiding in de X2O Trofee. Maar de wereldkampioene gaat niet alle manches rijden toch? “De focus ligt wel wat meer op de X2O Trofee en wat minder op de Wereldbeker en Superprestige. Ik heb voor het seizoen keuzes gemaakt en daar wil ik me aan houden, dus ik rijd wel een groot deel van het X2O-klassement. We zullen zien hoe het verloopt. Ik probeer me nu gewoon te focussen op wat komt.”

Dublin

Van Empel staat morgen niet aan de start van de Wereldbeker Dublin. “Ik ben nog jong. Ik wil het liefst één per weekend rijden. Daarom laat ik een paar wedstrijden schieten, ook omdat ik me wil focussen op training voor mijn ontwikkeling. Helaas horen daar keuzes bij, ik had het liefst overal gereden. Waar ik start, probeer ik het beste ervan te maken.”