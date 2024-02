zondag 11 februari 2024 om 14:51

Fem van Empel sluit veldritseizoen in schoonheid af: “Het is echt voorbijgevlogen”

Fem van Empel heeft ook haar laatste veldrit van het seizoen winnend afgesloten. De wereldkampioene van Visma | Lease a Bike, die zich nu gaat focussen op het wegseizoen, was duidelijk de sterkste in de Krawatencross van Lille. “Ik ben blij dat ik kan eindigen met een overwinning”, zei ze in het flashinterview na afloop.

Van Empel stond vandaag in Lille – voor een laatste keer dit veldritseizoen – aan de start van een cross, maar was nog altijd even gemotiveerd. Dat bleek ook wel bij de start, aangezien ze als eerste het veld indook. Ze nam daarna de koers resoluut in handen en reed al in de tweede ronde weg van haar laatste uitdager, Lucinda Brand. Het bleek de aanzet tot een solotocht naar haar negentiende crosszege van het seizoen.

Aan de finish kwam ze dit keer met een opvallend zegegebaar: ze maakte met haar handen een hartje. “Ik wilde zo de supporters bedanken voor het afgelopen seizoen. Dat wordt soms nog wel eens vergeten. Ik ben blij dat ik het seizoen kan afsluiten met een overwinning. Het is echt voorbijgevlogen.”

Van Empel zal de komende weken niet meer aan de start verschijnen van de crossen in Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle, aangezien haar wegcampagne al weer lonkt. “Het is aan de ene kant jammer dat ik mijn laatste cross al heb gereden, maar het is ook wel goed om de batterijen weer op te laden.”

Eindzege

Van Empel is na een 7 op 7 in de X2O Trofee ook al zeker van de eindoverwinning in dit regelmatigheidsklassement, ook al staat er volgende week nog een slotmanche in Brussel op het programma. Lucinda Brand, de nummer twee in de stand, kijkt echter al tegen een onoverbrugbare achterstand aan.