zondag 8 oktober 2023 om 17:16

Fem van Empel ondanks zenuwen naar zege in Beringen: “Onbewust had ik een gaatje”

Video Fem van Empel heeft haar eerste cross van de winter meteen winnend afgesloten. De wereldkampioene van Jumbo-Visma was de uitgesproken topfavoriete, maar had wat moeite met die rol, erkende ze. “Ik had wel echt zenuwen. Het is niet makkelijk om als topfavoriet te starten, dat bracht wel wat twijfels”, vertelde ze direct na afloop.

In de eerste ronde was ze de aanstichter van een kopgroep van vier, waarna ze in de tweede ronde wegreed van Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij. “Ik probeerde initiatief te nemen, maar kreeg onbewust een gaatje. Eerst wilde ik Ceylin terug laten komen, maar dan moest zij wel dat gat dichten. Daardoor zat ik vrij vroeg aan kop. Dat was zeker niet de bedoeling”, lacht ze.

“Ronde per ronde begon ik wat meer in de zege te gelovem, maar Ceylin was ook heel goed bezig. De schuine kant was verraderlijk, zeker als daar wat mis ging. Daarom ben ik altijd blijven rijden”, aldus Van Empel, die genoot van de Exact Cross in Beringen. “Ik heb mij voorgenomen om elke wedstrijd te genieten van deze regenboogtrui. Het is niet zomaar iets, daar ga ik zeker van genieten.”