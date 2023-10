zondag 8 oktober 2023 om 17:01

Wereldkampioene Fem van Empel heerst van start tot finish in Exact Cross Beringen

Fem van Empel heeft haar seizoensstart in de cross niet gemist. De wereldkampioene van Jumbo-Visma reed in de tweede ronde van de Exact Cross van Beringen weg bij de concurrentie en kwam solo, en met een ruime voorsprong, over de finish. Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij mochten mee het podium op.

De kopstart was voor Inge van der Heijden, maar zij kon in de eerste ronde niet mee met Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij en Annemarie Worst. Die vier wisten al direct vijftien seconden weg te rijden van de eerste achtervolgers op het aangepaste parcours rondom de mijnterril van Beringen.

Wereldkampioene Van Empel zette in de tweede ronde de rest onder druk. Alvarado kon die versnelling met moeite volgen, terwijl Van Anrooij al op 15 seconden reed en Worst afhaakte na kettingproblemen. De zegetocht van Van Empel was echter al begonnen, want ze vergrootte haar voorsprong op Alvarado naar 14 seconden bij het ingaan van de vierde ronde (van de zeven).

Hoewel Van der Heijden als eerste het veld in dook, had ze niet veel later opgegeven. De renster van Crelan-Corendon was eerder deze week gevallen op training en had nog te veel last van de pols. Zij kon zo vanaf de zijkant zien hoe Van Empel alsmaar verder uitliep. De kopvrouw van Jumbo-Visma kon zo al vroeg in oktober haar eerste seizoenszege bijschrijven.

Alvarado strandde uiteindelijk als tweede op meer dan een minuut, terwijl Van Anrooij derde werd op bijna twee minuten van Van Empel.

Exact Cross Beringen 2023

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 46m05s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m18s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m53s

4. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) op 2m52s

5. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 3m08s

6. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 3m57s

7. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Corendon) op 4m57s

8. Kiona Crabbé (Proximus-Cyclis-AlphaMotorHomes) op 5m09s

9. Anna Kay (Cyclocross Reds) op 5m10s

Slechts negen rensters haalden de finish in de Exact Cross Beringen