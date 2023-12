zaterdag 23 december 2023 om 14:47

Fem van Empel na elfde seizoenszege: “Hoop dat ik volgende week weer helemaal honderd procent ben”

Fem van Empel blijft maar winnen. De wereldkampioene boekte zaterdag in de Wereldbeker Antwerpen haar elfde (opeenvolgende) zege van het seizoen, ondanks dat ze vooraf nog wat last had van een eerdere verkoudheid. “Ik ben heel bij”, zei ze in het flashinterview na afloop.”

“Mijn start was vrij goed vanaf de tweede rij”, begon Van Empel haar verhaal. “Tijdens de wedstrijd voelde ik me heel sterk. Ik mis een beetje dat ik mezelf tot de limiet kon pushen vanwege vorige week (toen ze verkouden was, red.). Het was een heel zware koers. Maar ik had veel vertrouwen, ik sprong de eerste keer ook gelijk over de balken.”

Maakte het springen over de balken het grootste verschil? “Niet het grootste verschil, maar het was een snel stuk. De focus was daar goed, dus ik reed daar goed.”

Van Empel reed weg bij Brand in het zand, maar dat was geen doelbewuste aanval, vertelt ze. “Ik had eigenlijk niet eens door dat ze niet meezat. Daarna probeer je haar onder druk te zetten. Dan moet ze eerst terugkomen. Voor mijn gevoel was het wel pittig. Ik moest er even inkomen, maar het voelde wel goed. Het is wel een voordeel dat ik wat minder heb kunnen doen qua training, al kan ik daardoor ook te kort komen de komende weken. Ik hoop dat ik richting volgende week weer helemaal honderd procent ben en dat we weer zulke mooie duels krijgen.”