Fem van Empel met twijfels aan start in Dublin: “Voel me niet 100 procent”

Fem van Empel is niet volledig fit voor de start van de Wereldbeker in Dublin. In het flashinterview voor de start van de wedstrijd in Ierland heeft de leidster van de Wereldbeker aangegeven last te hebben van haar maag.

“Ik heb gisteren waarschijnlijk iets verkeerd gegeten en ik merkte direct dat ik last kreeg. Ik hoop dat het een beetje wegtrekt”, aldus Van Empel na haar verkenning op het gloednieuwe parcours in Dublin, waar voor het eerst een World Cup verreden wordt.

Van Empel, kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal en regerend Europees kampioene, is samen met Puck Pieterse de grote favoriete voor de manche in Dublin. Veel andere Nederlandse toppers hebben besloten niet af te reizen naar Ierland vanwege een trainingskamp.