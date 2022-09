Fem van Empel koerst en crost vanaf 1 januari 2023 voor Jumbo-Visma

Fem van Empel (20) maakt volgend jaar de overstap naar Jumbo-Visma. De talentvolle veldrijdster gaat vanaf 1 januari 2023 uitkomen in het geel-zwart. Bij die ploeg zal Van Empel, die een contract voor twee jaar tekent, ook op de weg uitkomen.

Het aankomende veldritseizoen begint Van Empel in dienst van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar bij de Belgische veldritploeg vertrekt ze dus na 31 december.

Begin dit jaar konden we op WielerFlits al melden dat vooral Marianne Vos zich hard maakte voor de komst van multitalent Fem van Empel. “Vergeleken met Marianne ben ik nog een snotneus, maar ik hoop dat we in de tweede helft van het crossseizoen iets voor elkaar kunnen betekenen. Je bent samen immers sterker dan alleen”, aldus Van Empel.

“Toetreden tot een WorldTour-ploeg is het hoogst haalbare voor een renner en die kans wordt me nu geboden”, gaat de Brabantse verder. “Ik heb er veel vertrouwen in dat ik hier de juiste begeleiding krijg om me verder te ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van training en materiaal, maar ook als het gaat om voeding bijvoorbeeld.”

‘Ik sta open voor alles’

Niet alleen als veldrijdster, maar ook op de mountainbike en op de weg zal Van Empel uitkomen. “Ik wil graag ontdekken wat ik nog kan bereiken op de mountainbike en Team Jumbo-Visma gaat me daarin ondersteunen”, zegt ze. “Ik heb nog niet zoveel ervaring op de weg, maar ik sta open voor alles. Ik wil erachter komen waar mijn kwaliteiten liggen. Ik kan niet wachten om te starten in voorjaarsklassiekers en om meerdaagse wedstrijden te rijden.”

“Ik ben vrij allround, denk ik. Zowel bergop als op vlak terrein kan ik uit de voeten. En ik ben vrij explosief, dus ook sprinten of een aankomst bergop zou me moeten liggen”, vertelt de wereldkampioene veldrijden bij de beloften van 2021.