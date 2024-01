zaterdag 27 januari 2024 om 14:51

Fem van Empel is een klasse apart in Hamme: “Ik voelde me heel erg goed”

Video De veldritliefhebbers hoopten vandaag op een tweestrijd tussen Fem van Empel en Lucinda Brand in de X2O-cross van Hamme, maar Van Empel had duidelijk andere plannen. De wereldkampioene bleek een klasse apart in de Flandriencross en soleerde op imponerende wijze naar de overwinning.

Voor Van Empel is het alweer haar zestiende zege van het veldritseizoen. “Ik voelde me vandaag heel goed en daar ben ik heel blij mee”, waren haar eerste woorden in het flashinterview. “Ik wilde gewoon mijn eigen tempo rijden. Dit is een verraderlijk rondje, met al die sporen. Het is dus wel een voordeel als je hier alleen kunt rijden. Ik besloot dus om van bij de start mijn eigen tempo te rijden.”

Van Empel reed al snel een halve minuut weg bij haar eerste achtervolgsters, maar wanneer voelde ze zich zegezeker? “Halverwege de cross hoorde ik de speaker het tijdsverschil omroepen. Vanaf dan was het gewoon zaak om een prima tempo aan te houden. Aan het einde dacht ik ook al aan de wedstrijd van morgen”, doelt ze op de afsluitende wereldbekermanche in Hoogerheide. “Dat is een heel zware cross.”

In de laatste ronde zagen we nog een opvallend beeld in de post: Van Empel passeerde daar met een brede glimlach. “Wat de mensen in de post allemaal voor me doen, mensen onderschatten dat soms. Ik sta in de picture, maar de mensen om me heen werken er misschien nog wel harder voor.”